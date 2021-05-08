Air Serbia запустит прямые рейсы из Пулково в Белград

Air Serbia запустит прямые рейсы из Пулково в Белград
Полеты будут осуществляться дважды в неделю. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Авиакомпания Air Serbia запустит рейсы между Петербургом и Белградом. Самолеты начнут летать с 8 июня.

Согласно расписанию, самолеты будут прибывать из столицы Сербии в Пулково по вторникам в 09:55, а по четвергам — на 20:45.

Как сообщили на сайте «Воздушных ворот Северной столицы», вылет из Северной столицы будет осуществляться по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35.

Напомним, для въезда в Сербию требуется отрицательный тест на COVID-19. Он должен быть выдан не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице.

авиасообщение аэропорт пулково


 

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