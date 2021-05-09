В Петербурге за сутки на ковид-19 обследовали более 16 тысяч человек

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 16 210 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 9 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано более 9993 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Также gazeta.spb.ru писала, что Турция за сутки выявила менее 20 тысяч случаев COVID-19 впервые с марта.