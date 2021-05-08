Турция за сутки выявила менее 20 тысяч случаев COVID-19 впервые с марта

Турция готова открыть границы для россиян с 1 июня. Фото: unsplash

Турция готова открыть границы для россиян с 1 июня. Фото: unsplash

В Турции за сутки зафиксировали 18 052 случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит Минздрав.

Данный показатель впервые с 17 марта опустился ниже отметки в 20 тыс. человек. Тогда было зарегистрировано 18 912 новых случаев.

За последние 24 часа выявлено 18 052 случая. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных — 5,016 млн.

Напоминаем, что Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой за границей. Пока непонятно, когда вновь россияне смогут отдохнуть в Турции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов.