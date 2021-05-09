Gazeta.SPb показывает, как прошел парад Победы на Дворцовой площади

Gazeta.SPb показывает, как прошел парад Победы на Дворцовой площади
В парадном строе марша объединились свыше четырех тысяч военнослужащих. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге в 10 утра на Дворцовой площади состоялся грандиозный Парад Победы. 9 Мая Северная столица в очередной раз почтила память героев, павших в Великой Отечественной войне.

В парадном строе марша объединились свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также по площади прошли 109 единиц военной техники.

Сегодня в 10 утра у Зимнего дворца оказалось 100 военных и порядка 150 единиц военной техники, среди которых самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb

Кроме того, в небе над Петербургом в параде участвовали 30 боевых самолетов и вертолетов.

В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прошел парад победы. Фото: Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Победы.

9 мая день победы новости СПб парад победы санкт-петербург


 

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