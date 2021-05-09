В РФПИ опровергли сообщения о тупике в переговорах с Германией по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о том, что переговоры Москвы и Берлина о поставках вакцины «Спутник V» зашли в тупик.

Там отметили, что переговоры продолжаются, а вакцина против коронавируса может может быть поставлена в ФРГ уже в июне.

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — завили в фонде.

Напомним, газета Bild сообщала о том, что переговоры о поставках вакцинах якобы находятся под угрозой срыва из-за того, что Россия не может поставить препарат в необходимых количествах до августа.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.