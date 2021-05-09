Пьяный мужчина упал в Фонтанку. Его спасли прохожие

Пьяный мужчина упал в Фонтанку. Его спасли прохожие
Фонтанка. Фото: google.ru/maps

В воскресенье, 9 мая, в Петербурге мужчина упал в Фонтанку. К счастью, ему помогли выбраться из воды прохожие.

Инцидент произошел около 17:00 у моста Ломоносова, сообщает 78.ru.

Напротив дома № 66 по набережной Фонтанки в реку упал мужчина. Сообщается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшим утром, 7 мая, жители Северной столицы заметили труп мужчины на берегу набережной Лейтенанта Шмидта, у Благовещенского моста. Погибший лежал, накрытый тканью, — вероятно, его только что вытащили из воды.

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Пьяный мужчина упал в Фонтанку. Его спасли прохожие