В Ленобласти в понедельник потеплеет до плюс 20 градусов

В Ленобласти в понедельник потеплеет до плюс 20 градусов
В Ленобласти потеплеет. Фото: pixabay

В Ленобласть в начале недели придет резкое потепление.

В понедельник, 10 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. По данным на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», потеплеет до 20 градусов.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +2… +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +15…+20 градусов.Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.

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