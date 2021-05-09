«Горьковскую» открыли на вход

«Горьковскую» открыли на вход
Станция метро работает в обычном режиме. Фото: Baltphoto

Вечером 9 мая «Горьковскую» открыли на вход. Станция метро работает в обычном режиме.

«В 22-08 станция «Горьковская» открыта на вход», — сообщили в Telegram-канале петербургской подземки.

Напомним, вечером в воскресенье станцию метро «Горьковская» закрыли на вход из-за увеличенного пассажиропотока.

Напомним, в 22:00 в Петербурге прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 31 января, в 10 часов утра по техническим причинам станцию метро «Чернышевская» закрыли на вход и выход, поезда проследуют станцию без остановки.

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