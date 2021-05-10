Влад Топалов поблагодарил врачей за спасение жизни

Российский поп-певец и актер Влад Топалов сказал спасибо врачам, которые боролись за его жизнь.

Около недели назад певца Топалова срочно положили в больницу. О том, что произошло до сих пор неизвестно. Потому как ни он, ни его близкие не приоткрыли завесу тайны.

О состоянии здоровья Топалова пеклись его фанаты, и конечно же, жена Регина Тодоренко. Она объяснила, что очень боялась за супруга, потому что он, вопреки прогнозам врачей, был без сознания слишком долго.

Только накануне Топалов прервал молчание. Он сообщил что врачи в самом деле спасли ему жизнь.

Поэтому артист у себя в социальной сети Instagram сказал спасибо медикам, которые были с ним на протяжении всех суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Ольгу Бузову срочно госпитализировали и немедленно прооперировали.