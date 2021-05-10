В гостиницах и ресторанах Петербурга повысился спрос на персонал

В Петербурге повысился спрос на официантов, хостес, поваров и работников кухни. Фото: unsplash

В Петербурге повысился спрос на официантов, хостес, поваров и работников кухни. Фото: unsplash

Северная столица открыла туристический сезон. Спрос на персонал в гостиницах и ресторанах уже вырос на 19%.

Об этом свидетельствуют данные hh.ru. В целом по Петербургу вакансий на рынке труда стало на 10% больше, чем месяцем ранее.

Активнее всего спрос повышается в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Работодатели ищут официантов, хостес, поваров и работников кухни. С марта прирост вакансий в этой сфере составил 19%.

Второе место по востребованности у домашних работников — спрос вырос на 16%. Востребованы повара, горничные, няни, персональные водители, садовники и сиделки.

Следом по спросу идет рабочий персонал — 15%. На работу требуются грузчики, комплектовщики, слесари, механики, сборщики, монтажники, электрики.

Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге за апрель снизилась до 55 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты сейчас у специалистов из сферы «ИТ, телеком» — почти 80 тысяч рублей и «Добыча сырья» — 75 тысяч рублей.

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