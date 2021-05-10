Россиянам объяснили, как повысить зарплату на треть

Россиянам объяснили, как повысить зарплату на треть
Обратиться к руководству можно, если работник повысил свою квалификацию. Фото: unsplash

Адвокат Марина Буянова перечислила способы, на каких основаниях можно обратиться к начальству с просьбой о повышении зарплаты. При этом зарплата может вырасти максимум на треть.

Буянова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», работник имеет право требовать повышения зарплаты, если выполняет больше, чем от него требуется, или прибавилась тяжесть и опасность труда. Вместе с этим адвокат уточнила, что реальное перевыполнение должностным обязанностей не нужно путать с прописанными в договоре условиями.

Обратиться к руководству можно, если работник повысил свою квалификацию: получил дополнительное образование, прошел курсы или окончил вуз, если совмещалась учеба и работа.

Также адвокат посоветовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, но он готов остаться на прежней работе при условии повышения зарплаты. Здесь нужно объяснить работодателю, что на предложенной работе другие условия, но человеку очень нравится работать вместе с прежним коллективом и начальством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне озвучили профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами.

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