Россияне озвучили профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

Большинство респондентов (79%) уверены, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Фото: pixabay

Большинство респондентов (79%) уверены, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Фото: pixabay

Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими.

Большинство респондентов (79%) уверены, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования «Работа.ру».

Кроме того, 38% респондентов отметили, что большие зарплаты получают топ-менеджеры. При 29% опрошенных россиян думают, что неоправданно высокие зарплаты получают риелторы, а 25% отметили финансистов.

Также сообщается, что почти каждый пятый опрошенный указали на высокие зарплаты юристов (22%), менеджеров по продажам (21%) и IT-специалистов (21%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата. Работодатели Санкт-Петербурга активны как никогда. В январе было размещено на 21% вакансий больше, чем в прошлом январе. В феврале и марте спрос также увеличился.