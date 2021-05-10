Никас Сафронов рассказал, как до него домогалась супруга одного богатого мужчины, пока он писал ее нагой

Никас Сафронов рассказал, как до него домогалась супруга одного богатого мужчины, пока он писал ее нагой
Никас Сафронов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Советский и российский художник Никас Сафронов рассказал, что до него домогалась женщина, пока он ее писал обнаженной. Об этом он сообщил «Собеседнику».

Никас Сафронов объяснил, что не мог взяться за один заказ в связи с тем, что стал объектом вожделения своей потенциальной клиентки.

Сафронов признался, что многим кажется довольно романтичной работой художника. По его словам, когда упоминается, что придется писать голую девушку, все вокруг считают, что она становится полностью во власти мастера.

Однако это не так, потому что при работе не возникает подобных мыслей и художник с натурщицей находится только в деловых отношениях.

Так Сафронов однажды взялся писать обнаженной жену одного очень богатого человека.

Женщина была согласна позировать только Никасу. Когда началась работа над картиной, художник понял, что дама желает воспользоваться не только услугами живописца.

В результате от работы пришлось отказаться, потому как, по словам Сафронова, во-первых, это неуважительно по отношению к заказчику, а, во-вторых, дама ему совсем не нравилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника.

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