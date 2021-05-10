Инженеры ЗВО осмотрят места сражений Зимней войны для исторических раскопок

В Выборгском районе Ленобласти пройдут раскопки на местах сражений Зимней войны. Бойцам ЗВО предстоит обследовать болото Ханхиоян-суо.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. В операции по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов также примут участие поисковики 47-го региона.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военные при помощи миноискателей проведут инженерную разведку местности. Также будет работать мобильная группа разминирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные снаряды нашли при сносе кафе в Комарово. Под постройкой находились ручной гранотомет 1967 года и четыре снаряда к нему.