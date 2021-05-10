В Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

Медработники, работающие там, трудятся в накладных вампирских клыках.

Власти Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в Трансильвании в замке Дракулы. Пост об этом появился на официальной странице замка Бран в Facebook.

Всем, кто хочет сделать прививку, предлагают бесплатную вакцинацию препаратом Pfizer. В пункте работают врачи, которые надевают накладные вампирские клыки. Известно, что он будет функционировать каждые выходные в мае без предварительной записи.

Также тем, кто сделает прививку, предложат бесплатно посетить выставку орудий пыток замка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» позволил Сан-Марино победить коронавирус. С 4 мая в республике не зафиксировали ни одного нового заражения. Смертность от новой болезни сократилась до нуля.