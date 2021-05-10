Путин забил восемь шайб на хоккейном матче

Путин хорошо проявил себя на льду. Фото: скриншот видео "Матчстрана"

Путин хорошо проявил себя на льду. Фото: скриншот видео "Матчстрана"

Президент забросил первую шайбу на 29-й секунде встречи.

Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче. На льду встретились Ночная хоккейная лига и команда «Легенды хоккея». Встреча завершилась со счетом 9:13.

Политик смог забросить восемь шайб и передать одну результативную передачу. Известно, что первая из них угодила в ворота соперников на 29-й секунде игры.

Напоминаем, что в сборной также играл зампред губернатора региона по строительству и ЖКХ Михаил Москвин, об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Милан» обыграл «Ювентус» в главном матче 35-го тура Серии А. Подопечные Стефано Пиоли занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 72 очка.