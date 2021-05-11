Актер Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тысяч рублей

Он отметил, что из-за возраста стал невостребованным в кино.

Народный артист Валерий Гаркалин заявил, что из-за возраста его перестали приглашать в кино. Это может стать причиной нищеты, заявил он, пишет Nation News.

Гаркалин отметил, что ему в лучшем случае готовы платить 80 тысяч рублей, а в худшем – 50 тысяч рублей. Такие суммы, убежден актер, слишком маленькие и на них невозможно прожить. Также артист добавил, что эти суммы не соответствуют представлениям о том, как должен оплачивать его труд.

Гаркалин считает, что его стали неправильно воспринимать после комедии «Ширли-мырли». Многие убеждены, что он может быть только комедийным актером и не предлагают ему драматические роли.

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