Недоверчивые петербуржцы готовятся мерзнуть после отключения отопления

В Петербурге коммунальщики готовятся к массовому отключению отопления в жилых домах. Пока одни горожане с облегчением выдохнули, другие приготовились мерзнуть. По их мнению, тепло пришло в Северную столицу ненадолго и обманываться не стоит.

Ранее стало известно о том, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает поэтапное отключение отопления в жилых домах. Сначала коммунальщики перейдут на периодическое протапливание, а после полностью прекратят топить батареи.

Уточнялось, что решение о периодическом протапливании сначала должен принять комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Соответствующего распоряжения ждут 11 или 12 мая.

В мае при этом Смольный заявлял, что не планирует спешить с отключением отопления. Месяц оказался не самым теплым. Для отключения отопления же среднесуточная температура воздуха должна составлять не менее +8 градусов в течение хотя бы пяти дней.

Новости о поэтапном отключении отопления вызвали у петербуржцев неоднозначную реакцию. Пока одни с облегчением вздохнули, представляя прощание с «тяжелыми» квитанциями, другие приготовились мерзнуть. По их словам, тепло в Петербург пришло ненадолго и вскоре его вновь сменит холод.

Отметим, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие три дня температура днем может достигнуть +24 градусов.

Ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус также уточнял, что пока синоптическую ситуацию в Петербурге представляет северо-западная периферия обширного антициклона. Солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать дальнейшему повышению температурного фона. Уже сегодня, 11 мая, воздух может прогреться до +24 градусов. Этот день может стать самым теплым с начала весны. До этого лидером был день 12 апреля, когда температура воздуха составила +20 градусов.