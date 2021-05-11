Бомж госпитализирован с ножевым ранением из хостела на Лиговском

В хостеле в центре Петербурга произошла драка, после которого постояльца госпитализировали с ножевым ранением.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 9 мая ранним утром в хостеле «Миг» на Лиговском проспекте, 56. Там подрались двое мужчин, оба без определенного места жительства. Один из них, 43-летний, пырнул ножом второго, 55-летнего.

Потерпевшего госпитализировали с ранением боковой поверхности живота и запахом алкоголя. Он находится в тяжелом состоянии.

С места происшествия полицию изъяла отпечатки пальцев, следы крови, ножи и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавшего задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец избил знакомого бомжа и выбросил его тело на лестничную клетку.