Петербуржец угрожал убить 93-летнего пенсионера в канун Дня Победы

Петербургская полиция задержала мужчину, покушавшегося на убийство пенсионера в Красносельском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. Днем 9 мая в полицию обратился 93-летний мужчина. Со слов пенсионера, днем ранее его избил 48-летний сожитель дочери. Это случилось в квартире на улице Доблести. Мужчина нанес пожилому петербуржцу несколько ударов в область сердца и головы. При этом он высказывал угрозы убийством.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Спустя час после того, как пенсионер обратился в полицию, злоумышленник был задержан. Его поймали у дома №18/1 по улице Доблести.

По данному факту открыли уголовное дело об угрозе убийством. Позже следователи переквалифицировали дело на статью о покушении на убийство.

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