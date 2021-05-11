Хулиган, который едва не задушил девушку в хостеле в Петербурге, задержан

В Адмиралтейском районе росгвардейцы задержали хулигана, который ударил и пытался задушить девушку.

Об этом сообщает пресс-служба УВО ВНГ по Петербургу. Все случилось 10 мая в полдень в хостеле на улице Союза Печатников.

Один из постояльцев поссорился с девушкой, также проживающей там. Участники конфликта переместились на улицу, после чего ссора переросла в драку. Хулиган сначала начал душить девушку, а потом ударил в голову.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о драке и прибыли на место происшествия. Неадекватного мужчину задержали и передали полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бомж госпитализирован с ножевым ранением из хостела на Лиговском. С места происшествия полицию изъяла отпечатки пальцев, следы крови, ножи и мобильные телефоны.