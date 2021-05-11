В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 115 человек.

Об этом стало известно сегодня во вторник, 11 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 4 896 842 человек.

За прошедшие 24 часа выздоровели 7 009 пациентов, 329 скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 717 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 628 человек. Третье место у Подмосковья — 657 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 78 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19, картина может измениться после майских праздников.