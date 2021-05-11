За два последних праздничных дня в полицию обратились трое обманутых пенсионеров: телефонные мошенники оставили их без 700 тысяч сбережений

За два последних праздничных дня в полицию обратились трое обманутых пенсионеров: телефонные мошенники оставили их без 700 тысяч сбережений
Фото: pixabay

За последние два дня, 9 и 10 мая, в отделы петербургской полиции обратились трое пожилых горожан, ставших жертвами телефонных мошенников. Они отдали преступникам крупные суммы.

Так, 10 мая около часу дня в отдел полиции Кировского района обратилась 74-летняя жительница проспекта Маршала Жукова. Как рассказала заявительница, еще 5 мая ей позвонил на мобильный неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил о подозрительных операциях, которые якобы проводят с банковским счётом женщины.

Во избежание кражи средств, «полицейский» предложил перевести деньги «на резервный счет». Таким образом, пенсионерка собственноручно перевела мошенникам 200 тысяч рублей. Женщина осознала это лишь спустя несколько дней и сразу обратилась к настоящим стражам порядка.

Аналогичный случай произошел с 84-летней пенсионеркой в Калининском районе. С ней злоумышленники «работали» несколько месяцев. С декабря прошлого года и до 6 мая женщине на домашний телефон систематически поступали звонки от некоего «Михаила Борисовича». Он уговорил петербурженку воспользоваться некими «медицинскими услугами», за которые пенсионерка неоднократно передавала ему с курьером крупные суммы — в общей сложности, 220 тысяч рублей.

Также в Колпинском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества после обращения 81-летней местной жительницы. Пострадавшей 4 мая позвонил «сотрудник службы безопасности банка», сообщив о подозрительных операциях на её счете. Женщина поверила преступнику и перевела 272 тысячи рублей на «резервный счет».

Хотя чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые, доверчивые люди, злоумышленники могут войти в доверие к кому угодно. Поэтому следует помнить простые правила, которые могут спасти от обмана, и неукоснительно им следовать:

  • не сообщать конфиденциальных банковских и личных данных незнакомым абонентам;
  • по возможности не брать трубку, когда звонок поступает от незнакомого номера;
  • подтверждать необходимость совершения каких-либо операций на счете, лично являясь в банк или перезванивая по официальному номеру службы поддержки;
  • помнить, что «бесплатные» сеансы массажа, медицинские услуги или другие заманчивые рекламные предложения могут быть мошеннической уловкой.
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