Обвиняемый в финансировании терроризма мужчина предстанет перед судом в Петербурге

Обвиняемый в финансировании терроризма мужчина предстанет перед судом в Петербурге
Мужчина ответит перед судом. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в финансировании терроризма.

Об этом стало известно во вторник, 11 мая. По данным следствия, обвиняемый с марта 2016 года по январь 2017 года оказывал финансовую помощь мужчине, ранее осужденному за содействие террористам. Средства планировалось направить боевикам за рубеж. Злоумышленнику удалось передать более 206 тысяч рублей.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за оправдание терроризма в соцсети «ВКонтакте». В его квартире изъяли два Wi-Fi-роутера, системный блок и флеш-карты, смартфон и сим-карты.

ГСУ СК России по Петербургу завершение расследования новости СПб


 

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