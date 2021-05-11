В Петербурге будут судить двух экс-полицейских, убивших пенсионера МВД

В Петербурге будут судить двух экс-полицейских, убивших пенсионера МВД
Мужчины предстанут перед судом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве пенсионера МВД.

Преступный инцидент произошел 12 мая 2020 года. По версии следствия, обвиняемые задолжали 53-летнему пенсионеру МВД больше миллиона рублей. Чтобы не возвращать деньги, они решили убить мужчину. Злоумышленники задушили пожилого жителя в автомобиле, а тело спрятали в заброшенном гараже в Колпино.

Как сообщили на сайте ГСУ СК РФ по городу, уголовное дело направили прокурору для обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец угрожал убить 93-летнего пенсионера в канун Дня Победы. Мужчина нанес пожилому петербуржцу несколько ударов в область сердца и головы.

ГСУ СК России по Петербургу суд убийство


 

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