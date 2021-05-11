Стали известны подробности дела об избитой девочке, брошенной в кафе на Дальневосточном

Стали известны подробности дела об избитой девочке, брошенной в кафе на Дальневосточном
Следственный комитет начал проверку. Фото: sledcom.ru

В Петербурге задержаны родители 7-летней девочки, подозреваемые в ее истязании. Ход расследования поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые не позднее 8 мая в квартире одного из домов, расположенного в Невском районе города, систематически наносили побои своей дочери.

Как сообщили на сайте ГСУ СК РФ по городу, задержанными оказались 45-летний местный житель и его 41-летняя супруга. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ей оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семилетнюю девочку заметили вечером 8 мая в заведении быстрого питания на Дальневосточном проспекте. Она долгое время сидела одна. При ее осмотре врачам предстало пугающее зрелище: все тело малышки покрывали гематомы.

ГСУ СК России по Петербургу задержание новости СПб


 

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