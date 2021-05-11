12 мая петербуржцам обещают небывалую жару

12 мая петербуржцам обещают небывалую жару
На 12 мая придется пик жары, и уже в четверг начнется спад. Фото: pixabay.com

В среду погода в городе на Неве может установить рекорд по жаре. Воздух может прогреться до +26 градусов.

Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказал доктор географических наук Валерий Малинин. Метеоролог сообщил, что жара связана с приходом колоссального антициклона. На участках, которые он затронул, температура выше на 10 градусов.

На 12 мая придется пик жары, и уже в четверг начнется спад. К концу недели будет +18-20 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о нашествии комаров. В Северной столице и окрестностях сложилась благоприятная среда для комаров. Из-за обильных дождей вода в болотах высохнет не скоро, комары будут хорошо размножаться. В холодное лето в области вырастают два поколения комаров, в жаркое – три, сообщает «Петербургский дневник».

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