Петербуржцев предупредили о нашествии комаров

В Северной столице и окрестностях сложилась благоприятная среда для комаров. Из-за обильных дождей вода в болотах высохнет не скоро, комары будут хорошо размножаться.

В холодное лето в области вырастают два поколения комаров, в жаркое – три, сообщает «Петербургский дневник». Роспотребнадзор уже борется, чтобы не допустить малярии. Для этого водоёмы, где комары откладывают личинок, обрабатывают спецсредствами. Комары избегают мест, где живут стрекозы и водяные жуки. Также комарам нравятся лужи.

В мае городские энтомологи готовят территории детских лагерей, потом парки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря. МФЦ начал работать с половины десятого, а к 12:00, как сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи, от родителей приняли более тысячи заявлений.