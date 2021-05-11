Создатели культовой галереи «Борей» вынуждены распродавать коллекцию

Известная галерея «Борей» может закрыться. Пост с такой информацией появился сегодня в социальных сетях арт-центра. Причина — накопившиеся за коронавирус большие долги.

Предлагаем вам выбрать и купить картину из коллекции «Борея», пишет в Инстаграме директор арт-центра Татьяна Пономаренко. Так люди помогут арт-пространству удержаться на плаву и работать.

Галерея «Борей» недавно отметила 30-летие. В 1990-е здесь проходили концерты «Чижа», «Ночных снайперов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти у женщины выкрали почти 400 картин известного русского художника. В Ленинградской области во Всеволожском районе правоохранители начали проверку по факту хищения почти 400 картин известного художника у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.