Праздник корюшки решили не проводить из-за ограничений в Петербурге

Праздник корюшки решили не проводить из-за ограничений в Петербурге
Ежегодный Праздник корюшке онлайн не возможен. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В этом году в Петербурге горожане останутся без Праздника корюшки. Об этом во вторник, 11 мая.

В этом году организаторы всё-таки планировали провести праздник, потом перенесли дату, сообщает Санкт-Петербургское отделение Российского творчества работников культуры. Затем совсем отменили Праздник корюшки из-за эпидемиологической ситуации.

Организаторам предлагали провести мероприятие онлайн, однако эту идею отложили. Ежегодный Праздник корюшке онлайн не возможен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят контроль на водоемах. Поисково-спасательные службы Петербурга усиливают контроль за безопасностью на водоемах и прилегающих к ним территориях. Из-за потепления внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. В этом году откроются 26 пляжей.

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