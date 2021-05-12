В Петербурге от коронавируса скончались еще 39 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 39 человек.

Об этом стало известно в среду, 12 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 626.

За минувшие 24 часа в городе выявлено 734 инфицированных, за сутки выздоровели 933 человека,

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 718 человек. Третье место у Подмосковья — 642 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19, картина может измениться после майских праздников.