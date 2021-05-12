В мире коронавирусом болеют уже более 159 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 638 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

Так, по информации на среду, 12 мая, новый вирус подхватили уже 159 072 087 человек, 101 501 233 пациента полностью вылечились. Побороть болезнь не смогли 3 306 408 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 32 768 736 инфицированных, скончались от COVID-19 582 734 человека. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (22 992 517 зараженных, 249 992 погибли), на третьем — Бразилия (15 209 900 зараженных, скончались 423 229 человек).

Россия расположилась на шестом месте: медики выявили 4 840 948 подхвативших коронавирус, погибли 112 063 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 115 человек.