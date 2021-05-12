Режиссер Оливер Стоун заявил, что США ведут «войну» против России

Оливер Стоун считает, что нет доказательств для обвинения России в агрессии. Фото: скриншот Instagram

Оливер Стоун считает, что нет доказательств для обвинения России в агрессии. Фото: скриншот Instagram

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун считает, что Соединенным Штатам следует прекратить «войну» против России и оставить попытки стать единственной силой, контролирующей мир.

Стоун заявил в интервью газете Washington Post, что «война» против России началась уже давно. США вновь начали проявлять агрессию примерно 2006-2007 году, когда президент РФ Владимир Путин произнес речь в Мюнхене.

Тогда Путин заявил, что однополярный мир невозможен. Он отметил, что Штаты активно навязывают другим странам свои интересы во всех сферах.

Стоун считает, что нет доказательств для обвинения России в агрессии. По его словам, она исходит только от сил НАТО, которые якобы окружили Россию и Китай.

«Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь», — добавил режиссер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посольство США в Москве сокращает штат и прекращает выдачу виз россиянам.