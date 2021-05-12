Мужчина получил проникающее ранение живота в своей квартире на Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга доставили в больницу местного жителя с распоротым животом. Причины случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел днем во вторник, 11 мая. Бригада скорой помощи госпитализировала из своей квартиры дома №118 по Бухарестской улице 28-летнего мужчину, находившегося в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение брюшной полости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной.