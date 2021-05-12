Мужчина получил проникающее ранение живота в своей квартире на Бухарестской

Мужчина получил проникающее ранение живота в своей квартире на Бухарестской
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга доставили в больницу местного жителя с распоротым животом. Причины случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел днем во вторник, 11 мая. Бригада скорой помощи госпитализировала из своей квартиры дома №118 по Бухарестской улице 28-летнего мужчину, находившегося в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение брюшной полости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной.

госпитализация новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург первым выработал решения по борьбе с COVID, которые используются ...
В Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля
Стихийные мемориалы, подробности о жизни стрелка, похороны погибших: второй ...
В Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов
Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев ...
Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса
Поручение президента не учли: суд не отменил приказ о границах памятников ...
Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки на Энтузиастов