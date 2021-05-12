Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга мотоциклист на пешеходном переходе сбил двух девочек. По факту произошедшего проводится проверка.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая, у одного из домов по проспекту Энгельса. В18:40 46-летний житель Карелии на своём мотоцикле Kawasaki сбил двух школьниц 11 и 13 лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП школьниц с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского.