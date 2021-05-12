Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса

Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса
Девочки переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга мотоциклист на пешеходном переходе сбил двух девочек. По факту произошедшего проводится проверка.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая, у одного из домов по проспекту Энгельса. В18:40 46-летний житель Карелии на своём мотоцикле Kawasaki сбил двух школьниц 11 и 13 лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП школьниц с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов
Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев ...
Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса
Поручение президента не учли: суд не отменил приказ о границах памятников ...
Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки на Энтузиастов
Приезжие таксисты украли 1 млн рублей у пассажира, выпившего в баре
У школы на Асафьева прорвало трубу с кипятком
Колпинский район лидирует по количеству нарушений при уборке дворов в Петербурге