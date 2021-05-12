Падения с высоты, отравление таблетками, этанолом и психотропными веществами: в Петербурге за сутки экстренно госпитализировали шестерых детей

За минувшие сутки в Северной столице две девочки попали в больницу, выпав из окна, еще одна школьница госпитализирована с отравлением таблетками. Еще трое юношей оказались на больничной койке, отравившись галлюциногенами и этанолом.

Количество несчастных случаев с несовершеннолетними заметно учащается. Вероятно, с приходом весны, приближением каникул, но вместе с тем — экзаменов, дети чаще стараются уйти от стресса или просто повеселиться с друзьями. Увы, нередко это заканчивается плачевно.

Так, около часу ночи 11 мая в детскую городскую больницу №5 доставили 17-летнего молодого человека. Юношу забрали на скорой из квартиры на Полюстровском проспекте. Врачи диагностировали у пациента отравление пока неизвестными галлюциногенами. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Известно, что он состоит на учете надзорных органов, а также в наркологическом диспансере.

В целом у медиков детской городской больницы №5, похоже, был напряженный день. Около часу дня, а затем в 9 часов вечера к ним поступили еще двое школьников, 17 и 16 лет. У старшего выявили отравление спиртным и неизвестным психотропным веществом, а тот, что младше, также находясь под воздействием некоего вещества, серьезно сломал лодыжку — после чего и был увезен на скорой. Оба юноши в тяжелом состоянии.

В то же медучреждение попала 14-летняя жительница Красного Села, отравившаяся таблетками. Известно, что девочка состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних.

Нельзя, однако, исключать такие факторы как недосмотр родителей или попросту несчастный случай. Жертвой таких обстоятельств стала 7-летняя девочка с синдромом Дауна, которая случайно выпала из окна квартиры на 5-м этаже. Малышка находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, легких, компрессионными переломами позвоночна и другими серьёзными повреждениями.

Известно, что семья пострадавшей — многодетная. У девочки есть три сестры, 13, 10 и 6 лет.

Также около полудня в детскую городскую больницу №19 после падения с пятого этажа дома по 7-й Советской улице доставили 10-летнюю девочку. У нее выявили ушиб головного мозга и легких, разрыв почки, перелом костей таза и множественные другие травмы — состоянии пострадавшей оценивается как крайне тяжелое.

Обстоятельства происшествия неизвестны, однако правоохранители выяснили, что школьница находится в Петербурге без регистрации или российского гражданства. Она является гражданкой Киргизии и продолжает учиться в местной школе, но дистанционно. Вероятно, девочка приехала вместе с папой, которой находится в России на заработках.