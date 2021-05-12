В Ломоносовском районе к жилым участкам в грунте привезли мину

В Ломоносовском районе к жилым участкам в грунте привезли мину
Боеприпас обезвредили. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПБ и ЛО

Возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили боеприпас времен войны. На место оперативно прибыли взрывотехники ОМОН.

Во вторник, 11 мая, в дежурную часть Росгвардии поступил сигнал об обнаружении предмета, похожего на мину. Его нашли в привезенном для благоустройства грунте в деревне Кипень.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшая группа разминирования установила, что это неразорвавшаяся 120- миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас вывезли для дальнейшего уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе сотрудники Росгвардии обследовали боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

боеприпас взрывотехники Ломоносовский район


 

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