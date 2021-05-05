В Красносельском районе сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Сегодня в дежурную часть Главного управления Росгвардии информация о том, что во время строиработ на улице Добровольцев в Красносельском районе, в земле, обнаружены боеприпасы.

На место прибыли взрывотехники, осмотрели боеприпасы и установили, что это 4 мины времён Великой Отечественной войны. Их состояние оценили как в с сильной коррозией.

С соблюдением мер безопасности мины вывезли сотрудники ОМОН на спецполигон в Ленобласти и уничтожили их.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следствие проводит проверку аэроклуба после неудачного приземления мужчины. Оказалось, что пострадавший проходил обучение в летной школе. Когда он прослушал лекции и получил летную книжку, то его допустили сдавать экзамены в «Сосновоборский аэроклуб». Мужчина с испытанием справился и впереди его ждал роковой прыжок с парашютом.