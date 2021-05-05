Следствие проводит проверку аэроклуба после неудачного приземления мужчины

Следствие проводит проверку аэроклуба после неудачного приземления мужчины
Мужчина сломал обе ноги. Фото: https://pixabay.com

Ленинградским следственным отделом на транспорте проводится проверка по сообщению из СМИ о несоответствующем оказании услуг по прыжкам с парашютом. Об этом сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

Следствие начало проверку после того, как в средствах массовой информации появились сведения о ненадлежащем оказании услуг по прыжкам с парашютом, результатом которого стали травмы 36-летнего мужчины.

Оказалось, что пострадавший проходил обучение в летной школе. Когда он прослушал лекции и получил летную книжку, то его допустили сдавать экзамены в «Сосновоборский аэроклуб». Мужчина с испытанием справился и впереди его ждал роковой прыжок с парашютом.

Во время приземления после самостоятельного прыжка мужчину госпитализировали в НИИ «Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». Ему диагностировали открытый перелом правой ноги и закрытый перелом левой ноги.

Так, следственная группа быстро отправилась на место случившегося. Они осмотрели аэродром, самолет, помещения аэроклуба, а также изъяли необходимые бумаги. Позднее были опрошены представители аэроклуба и сам пострадавший.

Последний сообщил, что виноват в произошедшем сам, потому как ему рассказывали как надо приземляться, однако в самый ответственный момент он совершил ошибку, поэтому и получил травмы. В данный момент следствие продолжает проводить комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из пустой высотки двое молодых людей спустились на парашюте.

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Следствие проводит проверку аэроклуба после неудачного приземления мужчины
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