«Весь город рухнет, пока вы спите»: в Петербурге за сутки произошло три обрушения фасада

В среду, 12 мая в центре Северной столицы, неподалеку от здания городской администрации, произошло уже третье за сутки обрушение фрагмента фасада здания.

Кусок штукатурки обрушился с дома №6 на Смольном проспекте. О происшествии рассказали очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, в этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. Между тем, городские активисты подчеркивают, что избежать жертв «камнепада» на Смольном удалось «по чистой случайности».

«Правительство города, очнитесь, скоро весь город рухнет, пока вы спите», — пишут участники паблика.

Об инциденте уже уведомили сотрдуников районной администрации и ЖКС. По словам чиновников, причиной обрушения стала поврежденная сетка, которой был закрыт аварийный балкон.

Буквально несколькими часами ранее лепнина рухнула с дома №53 на Невском проспекте. Историческое здание является доходным домом А. Г. Чадаева и было построено в начале XIX века. И вновь крупный кусок штукатурки лишь чудом не задел прохожих — падение значительно смягчил козырек ресторана, расположенного на первом этаже.

Более трагичная история произошла во вторник, 11 мая, на Малой Морской улице. Отколовшийся от фасада дома №8 фрагмент лепнины упал на голову 47-летней женщины, которая проходила мимо. Травма оказалась серьезной — пока пострадавшая ждала врачей скорой, на асфальте растеклась лужа крови. Петербурженку госпитализировали в Мариинскую больницу, её текущее состояние неизвестно.

Подобные инциденты — не редкость в Северной столице. Можно ли предотвратить падения штукатурки, кто несет ответственность за обветшалое состояние зданий и отваливающиеся фрагменты и как уберечься горожанам — ответов на эти вопросы пока нет.