Коммунальная квартира загорелась в Петроградском районе

Вечером 12 мая в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Возгорание произошло в пятикомнатной коммунальной квартире на Малой Посадской улице, 6, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 23:58 мск.

На место происшествия прибыли спасатели. В ликвидации пожара участвуют 15 человек личного состава МЧС и три единиц спецтехники.

Огонь распространилось по площади в 10 кв.м. О пострадавших не сообщается. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители массива Чаща, садоводства «Радуга» сообщили о пожаре в пять утра. Там загорелся частный дом. Пожар уничтожил 48 квадратных метров в доме.