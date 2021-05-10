Восемь пожарных за час потушили частный дом в Гатчинском районе

Восемь пожарных за час потушили частный дом в Гатчинском районе
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В понедельник в Гатчинском районе сгорел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Жители массива Чаща, садоводства «Радуга» сообщили о пожаре в пять утра. Там загорелся частный дом. Пожар уничтожил 48 квадратных метров в доме.

Спустя час пожар был ликвидирован. На месте происшествия работала дежурная смена 105 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Всего восемь человек и две пожарные машины.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара установит отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню. Все произошло на Красносельском шоссе, дом 53.

Гатчинский район ленобласть пожар


 

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