Нападающий Владимир Ткачев ушел из СКА

Нападающий Владимир Ткачев ушел из СКА
Владимир Ткачев. Фото: ska.ru

ХК СКА и нападающий Владимир Ткачёв расторгли контракт.

Петербургский объявил о расторжении контракта с 25-летним игроком по обоюдному согласию сторон. Права на нападающего в КХЛ сохранятся у СКА.

Ткачёв перешел в команду с берегов Невы 10 июля 2019 года. Права на него СКА получил в результате обмена с «Салаватом Юлаевым».

В минувшем сезоне нападающий занял первое место в списке бомбардиров команды, набрав 38 (11+27) очков в 45 матчах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что защитник СКА Патрик Херсли продолжит карьеру в «Спартаке». В московский клуб он перешел после трех сезонов в составе петербургского клуба. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля 2019 года.

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