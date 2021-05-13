Петербургская прокуратура попросила запретить лжесайт прокуратуры, выманивающий данные

Петербургская прокуратура попросила запретить лжесайт прокуратуры, выманивающий данные
Кто владелец сайта, пока не известно, так как на сайте не указаны контакты. Фото: pixabay

В Петербурге прокурор попросил запретить сайт prokuratura-rf.ru.

Этот сайт никак не относится к прокуратуре, сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве. Однако на нём можно якобы написать обращение в органы, написав личные данные. Кто владелец сайта, пока не известно, так как на сайте не указаны контакты.

Истец попросил причислить сайт к информации, запрещённой на территории России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга». В Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг». Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за распространение подобной информации грозит уголовное или административное наказание

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