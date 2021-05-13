Петербург серьезно «просел» по школьному туризму

Майские каникулы в Северной столице прошли лучше, чем думали туроператоры. Фото: пресс-служба комитета по туризму

Майские каникулы в Северной столице прошли лучше, чем думали туроператоры. Фото: пресс-служба комитета по туризму

На майские каникулы число детских групп из других регионов составило всего 50-60% от уровня допандемийного 2019 года.

Эти данные привел сегодня на пресс-конференции директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов. Майские каникулы в Северной столице прошли лучше, чем думали туроператоры. Теперь у петербургских операторов оптимизм на предстоящий сезон, сообщает Соколов.

Эксперт отметил, что Северная столица стала единственным городом, где стоимость услуг для туристов понизилась. Гостиницы понизили цены. Число школьников, приехавших в город на Неве из других регионов, сократилось наполовину.

Массово приехали туристы-одиночки – кешбэк, этому способствует, — отмечает Соколов. Прогноз о 5 млн туристов, которые за год посетят Петербург, Соколов оценивает сдержанно. Что касается ЕВРО-2020, то многое ещё не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отпуск в Петербурге туристам посоветовали планировать заранее.