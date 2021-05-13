Отпуск в Петербурге туристам посоветовали планировать заранее

Если у вас длинный отпуск, лучше планировать поездку за 2-3 недели. Фото: Pixabay

Если у вас длинный отпуск, лучше планировать поездку за 2-3 недели. Фото: Pixabay

Отпуск в город на Неве лучше планировать за 2-3 недели. Специалисты обсуждали вопросы туризма на майских праздниках 12 мая во время пресс-конференции ТАСС.

Во время длинных каникул многие туристы принимали решение поехать в город спонтанно, за один день, сообщает директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов.

Если у вас длинный отпуск, лучше планировать поездку за 2-3 недели, отметил эксперт. На майских в Северную столицу активно ехали из разных уголков России. Чаще всего это делали москвичи.

Увеличилось число одиночных туристов, приезжающих в Северную столицу по турпутевкам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в горах Абхазии пропали туристы из России. В Абхазии спасатели ищут в Сухумском районе туристическую группу из шести россиян, которые нуждаются в помощи.