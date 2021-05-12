В горах Абхазии пропали туристы из Петербурга

В Абхазии спасатели ищут в Сухумском районе туристическую группу из шести россиян, которые нуждаются в помощи.

В среду, 12 мая, в 11 часов 20 минут поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Туристы передали спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Но облёт указанной территории не принес результатов.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район Сухум ГЭС. Туристическая группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что политик отметил, что детей, попавших под сход снежных масс в Хибинах, временно разместили в санатории. Там им предоставили не только место для проживания, но и питание. Совсем скоро все вернутся в Петербург. Известно, что некоторых детей забрали родители.