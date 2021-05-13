Черногория предоставит бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов

Приехавшие в Черногорию с сегодняшнего дня могут пройти бесплатный тест на COVID-19 перед возвращением домой. Если туристы заразились COVID-19 на отдыхе, им предоставят бесплатное лечение.

Об этом заявила Елена Боровинич-Бойович, министр здравоохранения Черногории. Ранее в Черногории отменили комендантский час. Снят запрет на движение междугороднего транспорта.

В Черногории ждут россиян. Сдавать обязательный тест при въезде не надо. До конца октября для граждан России действует особый визрежим. Находиться на отдыхе без визы теперь можно три месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории рассказали, когда планируется открытие авиасообщения с Россией. Прямые рейсы хотят восстановить через полтора месяца. Власти Черногории рассказали, когда планируют возобновить авиасообщение с Россией. Ожидается, что туристы смогут посещать страну через полтора месяца.