В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 22 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 22 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки был проведен 22 201 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 12 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 13 084 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшим коронавирусом медработникам в Петербурге выплатили 2,7 млрд рублей.

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