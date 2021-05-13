В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 22 тысяч человек

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки был проведен 22 201 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 12 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 13 084 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшим коронавирусом медработникам в Петербурге выплатили 2,7 млрд рублей.