Дрейк станет «Артистом десятилетия» на премии Billboard Music Awards

Культовый журнал Billboard назвал рэпера Дрейка лучшим певцом 10-х годов.

Главным конкурентом рэпера был Канье Уэст, но Дрейк опередил Уэста по числу наград от Billboard Music Awards — 27 против 5, сообщает Billboard.

Песни Дрейка занимали часто лучшие места в рейтинге Billboard. Дрейк стал единственным певцом, который был на первом месте рейтинга издания больше 50 недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили. Концерт известного рэпера Моргенштерна в Петербурге не состоится. Об этом рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Концерт должен был пройти 16 мая. Однако мероприятие решили отменить после того, как родители подростков обратились в МВД и Роспотребнадзор с просьбой отменить мероприятие.